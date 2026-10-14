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Опубликовано 14 октября, 10:34

Премьер Корецкий подтвердил ночные удары по всем трём ТЭЦ в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что в ходе ночной воздушной атаки под удар попали все три теплоэлектроцентрали, расположенные в Киеве.

По словам главы правительства, удары также пришлись по критически важным объектам энергетической инфраструктуры в Киевской области. Данные объекты играли ключевую роль в обеспечении электроэнергией не только столицы, но и ряда центральных регионов страны. Масштабы повреждений и текущее состояние энергосистемы уточняются экстренными службами.

Северо-восток Киева в темноте: ТЭЦ-6 питала военные эшелоны и базы с бронетехникой, но её настиг удар ВС РФ
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Сегодня ночью, с 13 на 14 октября 2026 года, российские войска нанесли серию ракетных ударов по Киеву, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры. По сообщениям украинских властей и СМИ, под удар попали несколько энергетических объектов столицы.

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Оксана Попова
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