Премьер Корецкий подтвердил ночные удары по всем трём ТЭЦ в Киеве

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что в ходе ночной воздушной атаки под удар попали все три теплоэлектроцентрали, расположенные в Киеве.

По словам главы правительства, удары также пришлись по критически важным объектам энергетической инфраструктуры в Киевской области. Данные объекты играли ключевую роль в обеспечении электроэнергией не только столицы, но и ряда центральных регионов страны. Масштабы повреждений и текущее состояние энергосистемы уточняются экстренными службами.

Сегодня ночью, с 13 на 14 октября 2026 года, российские войска нанесли серию ракетных ударов по Киеву, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры. По сообщениям украинских властей и СМИ, под удар попали несколько энергетических объектов столицы.