Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 07:11

Кличко: В Киеве после ночной атаки повреждены энергообъекты

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Повреждения энергетической инфраструктуры и перебои в движении электротранспорта стали последствиями ночной атаки на Киев. О повреждении нескольких энергообъектов сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

На фоне произошедшего «Киевпастранс» изменил работу общественного транспорта. В Дарницком и Печерском районах временно остановили электротранспорт, заменив его автобусами. Ограничения затронули и трамвайные маршруты.

Кличко не уточнил характер повреждений энергообъектов и не сообщил, какие именно объекты пострадали.

Масштабный блэкаут в Киеве после комбинированной атаки попал на видео
Масштабный блэкаут в Киеве после комбинированной атаки попал на видео

Ранее в Киеве бизнес-центр «Престиж-Центр» в Киеве вновь попал под удар российских военных. После атаки в здании начался пожар. В нём находятся офис IT-компании Miratech, её оборудование и центр обработки данных. Объект получил серьёзные повреждения. Компания работает в интересах украинских государственных органов, Вооружённых сил и спецслужб.

Последние новости о ситуации в украинской армии и ходе специальной военной операции — в разделе СВО на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Виталий Кличко
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar