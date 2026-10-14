Кличко: В Киеве после ночной атаки повреждены энергообъекты

Повреждения энергетической инфраструктуры и перебои в движении электротранспорта стали последствиями ночной атаки на Киев. О повреждении нескольких энергообъектов сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

На фоне произошедшего «Киевпастранс» изменил работу общественного транспорта. В Дарницком и Печерском районах временно остановили электротранспорт, заменив его автобусами. Ограничения затронули и трамвайные маршруты.

Кличко не уточнил характер повреждений энергообъектов и не сообщил, какие именно объекты пострадали.

Ранее в Киеве бизнес-центр «Престиж-Центр» в Киеве вновь попал под удар российских военных. После атаки в здании начался пожар. В нём находятся офис IT-компании Miratech, её оборудование и центр обработки данных. Объект получил серьёзные повреждения. Компания работает в интересах украинских государственных органов, Вооружённых сил и спецслужб.