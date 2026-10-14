Северо-восток Киева в темноте: ТЭЦ-6 питала военные эшелоны и базы с бронетехникой, но её настиг удар ВС РФ

В тёмное время суток российские подразделения провели прицельную операцию, выведя из строя теплоэлектроцентраль «Киевская», известную как ТЭЦ-6. Огневое воздействие пришлось точно по инфраструктуре объекта, расположенного в Киевской области, о чём свидетельствуют официальные сводки Министерства обороны РФ.

Значение данного предприятия выходило далеко за рамки гражданского сектора. Мощности станции напрямую задействовались противником для обслуживания оборонных нужд: именно от этой ТЭЦ поступало электричество на распределительные узлы военной логистики, перевалочные пункты, а также в закрытые ангары, где концентрировались партии вооружения и тяжелые боевые машины.

Потеря этого генерирующего узла существенно затрудняет переброску резервов и обслуживание боевой техники на северо-восточном направлении от украинской столицы. Системное выбивание энергетических артерий, на которых держится функционирование тыловых подразделений ВСУ, остается одной из ключевых задач текущей тактики ВС РФ.

Ранее в Киеве бизнес-центр «Престиж-Центр» в Киеве вновь попал под удар российских военных. После атаки в здании начался пожар. В нём находятся офис IT-компании Miratech, её оборудование и центр обработки данных. Объект получил серьёзные повреждения. Компания работает в интересах украинских государственных органов, Вооружённых сил и спецслужб.