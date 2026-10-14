В Верховной раде пропали свет, вода и интернет во время выступления Кличко

В Верховной раде Украины пропало электричество во время выступления мэра Киева Виталия Кличко, который критиковал центральную власть. Зал заседаний пришлось освещать с помощью генераторов, а в парламентских комитетах возникли проблемы со связью и водоснабжением. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

По словам парламентария, в помещениях комитетов отсутствуют электричество и интернет, также наблюдаются перебои с водой. При этом основному залу удалось обеспечить резервное освещение, благодаря чему работа депутатов могла продолжаться.

Железняк, в свою очередь, возложил ответственность за положение дел в Киеве на обе стороны конфликта. По его оценке, Зеленский и Кличко целый год занимались взаимными обвинениями вместо решения накопившихся проблем.

Особенно остро ситуация проявилась после новых повреждений энергетической инфраструктуры. Утром 14 октября Кличко сообщил о перебоях с электричеством в столице, а компания ДТЭК объявила об аварийных отключениях в пяти районах Киева.

Ранее Life.ru сообщал о 50 прилётах по энергетическим объектам Киева, о которых мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал депутатам Верховной рады. Градоначальник заявил о серьёзных повреждениях инфраструктуры после ночных ударов и раскритиковал центральную власть.