Вызванный в Раду Кличко сообщил о 50 прилётах по энергетике Киева

Мэр Киева Виталий Кличко явился в Верховную раду по вызову депутатов и сообщил о 50 попаданиях по энергетическим объектам украинской столицы. По его словам, после ночной атаки 14 октября городская инфраструктура получила крайне серьёзные повреждения. При этом градоначальник вновь выступил с критикой центральной власти.

Кличко заверил парламентариев, что украинская столица продолжает функционировать, несмотря на последствия ударов и разногласия с руководством страны. Ситуацию он охарактеризовал фразой о «пощёчине от центральной власти».

Поводом для вызова стали вопросы к подготовке Киева к зиме. Накануне инициативу депутата Марьяны Безуглой поддержал 151 парламентарий, после чего выступление мэра назначили на 14 октября.

В ночь на среду в Киеве вновь пострадали энергетические объекты. Утром Кличко сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры, а энергетическая компания ДТЭК объявила об аварийных отключениях электричества в пяти районах города.

Выступление градоначальника состоялось на фоне обострившегося конфликта с Зеленским. Тот ранее раскритиковал темпы подготовки столицы к отопительному сезону, заявив, что Киев отстаёт даже от приграничных и прифронтовых регионов страны.

Сам Кличко отвергает претензии и считает происходящее политическим давлением. По его версии, обвинения в плохой подготовке коммунальной инфраструктуры используют для попытки отстранить его от руководства городом.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кличко заподозрил центральную власть в попытке снять его с должности. Мэр обвинил близкие к руководству страны информационные ресурсы в кампании против местного самоуправления, назвав претензии к городской администрации необоснованными.