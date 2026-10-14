Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 12:34

В Киеве снова остановилось движение поездов на всех трёх ветках метро

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве вновь остановилось движение поездов на всех трёх линиях метрополитена. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

Ранее украинские власти связывали перебои в работе метро с проблемами электроснабжения. Однако причины предполагаемой новой остановки на данный момент не установлены.

Премьер Корецкий подтвердил ночные удары по всем трём ТЭЦ в Киеве
Премьер Корецкий подтвердил ночные удары по всем трём ТЭЦ в Киеве

Неделей ранее, 8 октября, киевская подземка уже полностью прекращала работу из-за падения напряжения во внешних питающих сетях. Как писал Life.ru, тогда остановились поезда и эскалаторы. Впоследствии движение восстановили.

14 октября городские власти также сообщили о перебоях в работе части наземного электротранспорта на фоне ударов по Киеву. Однако эти сообщения не подтверждают полной остановки метрополитена.

Последние новости о ситуации в украинской армии и ходе специальной военной операции — в разделе СВО на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar