В Киеве снова остановилось движение поездов на всех трёх ветках метро

В Киеве вновь остановилось движение поездов на всех трёх линиях метрополитена. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

Ранее украинские власти связывали перебои в работе метро с проблемами электроснабжения. Однако причины предполагаемой новой остановки на данный момент не установлены.

Неделей ранее, 8 октября, киевская подземка уже полностью прекращала работу из-за падения напряжения во внешних питающих сетях. Как писал Life.ru, тогда остановились поезда и эскалаторы. Впоследствии движение восстановили.

14 октября городские власти также сообщили о перебоях в работе части наземного электротранспорта на фоне ударов по Киеву. Однако эти сообщения не подтверждают полной остановки метрополитена.