В Киеве снова остановилось движение поездов на всех трёх ветках метро
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Киеве вновь остановилось движение поездов на всех трёх линиях метрополитена. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
Ранее украинские власти связывали перебои в работе метро с проблемами электроснабжения. Однако причины предполагаемой новой остановки на данный момент не установлены.
Неделей ранее, 8 октября, киевская подземка уже полностью прекращала работу из-за падения напряжения во внешних питающих сетях. Как писал Life.ru, тогда остановились поезда и эскалаторы. Впоследствии движение восстановили.
14 октября городские власти также сообщили о перебоях в работе части наземного электротранспорта на фоне ударов по Киеву. Однако эти сообщения не подтверждают полной остановки метрополитена.
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