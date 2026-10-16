Луцк погрузился во тьму, нефтебаза в огне: Запад Украины подвергся массированной атаке

Западные регионы Украины подверглись массированной атаке беспилотников. В Луцке пропало электричество и остановился общественный электротранспорт, а в Хмельницкой области сообщается о попадании по нефтебазе. Об этом пишет украинский телеграм-канал InsiderUA.

По информации канала, после отключения света жители Луцка начали массово закупать продукты и питьевую воду. На фоне перебоев с электричеством движение троллейбусов в городе оказалось парализовано.

В Хмельницкой области, как утверждают украинские источники, удар пришёлся по нефтебазе. Взрывы также были слышны во Львове, Ивано-Франковске и Житомире. По сообщениям украинских мониторинговых каналов, беспилотники продолжали двигаться в направлении западных областей страны.

Российские войска с 10 по 16 октября нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и инфраструктуры Украины. Под удары попали предприятия оборонной промышленности, логистические и телекоммуникационные центры, а также объекты производства и хранения беспилотников. Кроме того, в Минобороны сообщили о поражении складов боеприпасов, вооружения и пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.