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Опубликовано 16 октября, 15:44

Луцк погрузился во тьму, нефтебаза в огне: Запад Украины подвергся массированной атаке

Insider UA: ВС России провели массированную атаку по западным регионам Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Западные регионы Украины подверглись массированной атаке беспилотников. В Луцке пропало электричество и остановился общественный электротранспорт, а в Хмельницкой области сообщается о попадании по нефтебазе. Об этом пишет украинский телеграм-канал InsiderUA.

По информации канала, после отключения света жители Луцка начали массово закупать продукты и питьевую воду. На фоне перебоев с электричеством движение троллейбусов в городе оказалось парализовано.

В Хмельницкой области, как утверждают украинские источники, удар пришёлся по нефтебазе. Взрывы также были слышны во Львове, Ивано-Франковске и Житомире. По сообщениям украинских мониторинговых каналов, беспилотники продолжали двигаться в направлении западных областей страны.

ВС РФ вывели из строя ряд объектов военной инфраструктуры портов Украины
ВС РФ вывели из строя ряд объектов военной инфраструктуры портов Украины

Российские войска с 10 по 16 октября нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и инфраструктуры Украины. Под удары попали предприятия оборонной промышленности, логистические и телекоммуникационные центры, а также объекты производства и хранения беспилотников. Кроме того, в Минобороны сообщили о поражении складов боеприпасов, вооружения и пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

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Юрий Лысенко
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