ВС РФ за неделю нанесли 1 массированный и 7 групповых ударов по ВПК Украины

Российские войска с 10 по 16 октября нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам военной промышленности и инфраструктуры Украины. Среди поражённых целей оказались предприятия ВПК, логистические и телекоммуникационные центры, сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары также пришлись по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Под поражение попали мощности, связанные с производством и хранением беспилотников.

Отдельными целями стали склады боеприпасов, вооружения и другого военно-технического имущества. По данным министерства, российские военные также атаковали пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.

Таким образом, основные удары, согласно сводке Минобороны, были направлены на предприятия военной промышленности, центры обеспечения войск и объекты, задействованные в работе беспилотной авиации. Конкретные названия всех поражённых объектов и масштабы повреждений ведомство в приведённой недельной сводке не перечислило.

Ранее Life.ru сообщал об ударе по цеху сборки ракет и беспилотников в Киеве. По данным Минобороны, 13 октября российские войска поразили производственные мощности предприятия «Палп Милл Принт», которые, как утверждается, украинская сторона переоборудовала для выпуска вооружения большой дальности. Для атаки применялись высокоточное оружие и беспилотники.