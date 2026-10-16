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Опубликовано 16 октября, 11:42

Российские «Герани» установили рекорд во время удара по Украине

«Герани-5» разогнались до 800 км/ч и установили рекорд во время удара по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Российские реактивные беспилотники «Герань-5» во время массированного удара по Украине в ночь на 16 октября, предположительно, развивали скорость до 800 км/ч. Это значительно выше ранее заявленных характеристик аппаратов, которые оценивались в 450–600 км/ч. О новых показателях сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные мониторинга воздушной обстановки.

По его информации, российские военные использовали сразу несколько типов беспилотников. Сначала в воздушное пространство Украины вошли более медленные «Герани-2», а ближе к завершению налёта в небе остались преимущественно реактивные «Герани-4» и «Герани-5». Лебедев предполагает, что подобная последовательность могла использоваться для повышения нагрузки на украинскую ПВО.

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Взрывы и работу противовоздушной обороны, по данным подпольщика, фиксировали в Киеве и ряде украинских регионов. Всего в его ночной сводке упоминаются не менее 29 населённых пунктов.

Ранее Life.ru рассказывал о технических характеристиках реактивной «Герани-5». Согласно представленным тогда данным, беспилотник способен нести боевую часть массой до 90 килограммов и преодолевать до 900 километров. Его заявленная скорость на тот момент составляла 450 км/ч.

Больше новостей о беспилотниках, новых разработках и военном оборудовании — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Никита Никонов
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