«Уже не дрон, но ещё не ракета»: В России объяснили феномен «Герани-5»

Российский реактивный беспилотник «Герань-5» представляет собой принципиально новую разработку, а не усовершенствованную версию «Герани-4». Об этом Zvezdanews рассказал основатель Учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Да, она находится в линейке «Герань», но по своим характеристикам это не является продолжением. Это новый тип носителя, новый тип планера, принципиально новое решение, не являющееся эволюционным продолжением «Герани-4»», — объяснил специалист.

По словам Кондратьева, принадлежность к одному семейству не означает конструктивного сходства двух ударных аппаратов. Пятая модель отличается от предшественницы как типом носителя, так и устройством планера. Поэтому рассматривать её появление в качестве очередного этапа модернизации предыдущей машины неправильно.

Эксперт также обратил внимание на особенности классификации новинки. По своим характеристикам она уже приблизилась к крылатым ракетам, хотя полностью относить её к этому виду вооружений пока нельзя. Кондратьев предложил считать разработку гибридной системой.

««Герань-5» — это уже не беспилотник, это уже гибридная система. Скажем так, ещё не крылатая ракета, но уже не дрон», — заявил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал о новых технических решениях, применяемых в российских «Геранях». По сведениям украинской разведки, в некоторых модификациях китайские двигатели заменили отечественными силовыми установками. Также сообщалось об использовании навигационного блока «МОХ» с американским магнитометром, который повышает точность автономного полёта.