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Опубликовано 7 октября, 22:06

Российская «Герань» поразила украинский МиГ-29, который её сбил

Российская «Герань-4» одолела украинский МиГ-29, который сбил её пушечным огнём с близкой дистанции. После уничтожения беспилотника истребитель прошёл через облако обломков и сам начал дымиться. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Видео © Telegram/Военный Осведомитель

На кадрах видно, как украинский самолёт преследует дрон на малой высоте, приближается к нему и открывает огонь из бортовой пушки. После попадания «Герань» взрывается прямо по курсу МиГ-29. Истребитель проходит сквозь образовавшееся облако, а затем за ним появляется заметный шлейф чёрного дыма.

Ювелирно в цель: «Герань» сожгла МиГ-29 ВСУ дотла на аэродроме под Киевом
Ювелирно в цель: «Герань» сожгла МиГ-29 ВСУ дотла на аэродроме под Киевом

В августе ещё один украинский МиГ-29 потерпел крушение в Одесской области во время выполнения задачи по уничтожению воздушных целей. Воздушные силы ВСУ тогда сообщили, что нештатная ситуация возникла при пуске авиационной ракеты: самолёт загорелся, а лётчику пришлось катапультироваться. Пилота эвакуировали в больницу, причины происшествия начали устанавливать.

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Обложка © Telegram/Военный Осведомитель

Николь Вербер
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