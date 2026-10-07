Российская «Герань» поразила украинский МиГ-29, который её сбил

Российская «Герань-4» одолела украинский МиГ-29, который сбил её пушечным огнём с близкой дистанции. После уничтожения беспилотника истребитель прошёл через облако обломков и сам начал дымиться. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Видео © Telegram/Военный Осведомитель

На кадрах видно, как украинский самолёт преследует дрон на малой высоте, приближается к нему и открывает огонь из бортовой пушки. После попадания «Герань» взрывается прямо по курсу МиГ-29. Истребитель проходит сквозь образовавшееся облако, а затем за ним появляется заметный шлейф чёрного дыма.

В августе ещё один украинский МиГ-29 потерпел крушение в Одесской области во время выполнения задачи по уничтожению воздушных целей. Воздушные силы ВСУ тогда сообщили, что нештатная ситуация возникла при пуске авиационной ракеты: самолёт загорелся, а лётчику пришлось катапультироваться. Пилота эвакуировали в больницу, причины происшествия начали устанавливать.