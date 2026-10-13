Вооружённые Силы Российской Федерации минувшей ночью провели скоординированную атаку с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов. Под удары попал широкий перечень объектов противника, включая предприятия военно-промышленного комплекса, ключевые логистические центры, железнодорожную и портовую инфраструктуру, а также морские суда, перевозившие грузы военного назначения для нужд украинских войск.

Согласно данным, в черте города Киева поражение получил цех предприятия «Палп Милл Принт». Производственные мощности данной площадки были перепрофилированы украинской стороной и использовались для сборки и выпуска ракет, а также беспилотных летательных аппаратов большой дальности действия.

Все запланированные цели в рамках ночной операции были успешно поражены, цепочки доставки вооружения и производственные возможности противника получили существенные повреждения.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска поразили в порту Южный сухогруз, который, по данным Минобороны, использовался для доставки военных грузов ВСУ. Для удара применялись беспилотники «Герань-4 Сикер».