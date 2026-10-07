Горит и тонет: Российские войска показательно разнесли морской транспорт снабжения ВСУ

Российские войска нанесли высокоточный удар по морскому транспорту, доставлявшему снабжение украинским формированиям. Инцидент произошёл в акватории Одесской области.

Целью стал крупный сухогруз, пришвартованный в порту Южный. Для ликвидации объекта армия применила новейшие беспилотники «Герань-4 Сикер».

Оборонное ведомство обнародовало кадры объективного контроля, зафиксировавшие момент прилёта.

«Минобороны России публикует видео поражения сухогруза, который использовался для доставки военных грузов в интересах ВСУ, в порту Южный Одесской области. Удар по цели был нанесен с применением БПЛА „Герань-4 Сикер“», — констатировали военные.

В результате детонации судно получило критические повреждения корпуса. Вместе с плавсредством уничтожена партия имущества армейского назначения, предназначавшаяся для передовой.

Командование ВС РФ подчеркивает продолжение систематических атак БПЛА по прибрежным логистическим узлам противника с целью полной блокады морских путей снабжения.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских военных по объектам снабжения ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ, в порту Южный поразили танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии. Кроме того, в районе села Маяки под удар попали грузовики, которые, по утверждению ведомства, перевозили на Украину военные грузы.