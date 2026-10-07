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Опубликовано 7 октября, 08:23

Горит и тонет: Российские войска показательно разнесли морской транспорт снабжения ВСУ

ВС РФ поразили дронами «Герань-4 Сикер» сухогруз с оружием в порту Южный

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска нанесли высокоточный удар по морскому транспорту, доставлявшему снабжение украинским формированиям. Инцидент произошёл в акватории Одесской области.

Целью стал крупный сухогруз, пришвартованный в порту Южный. Для ликвидации объекта армия применила новейшие беспилотники «Герань-4 Сикер».

Оборонное ведомство обнародовало кадры объективного контроля, зафиксировавшие момент прилёта.

«Минобороны России публикует видео поражения сухогруза, который использовался для доставки военных грузов в интересах ВСУ, в порту Южный Одесской области. Удар по цели был нанесен с применением БПЛА „Герань-4 Сикер“», — констатировали военные.

В результате детонации судно получило критические повреждения корпуса. Вместе с плавсредством уничтожена партия имущества армейского назначения, предназначавшаяся для передовой.

Командование ВС РФ подчеркивает продолжение систематических атак БПЛА по прибрежным логистическим узлам противника с целью полной блокады морских путей снабжения.

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Ранее Life.ru сообщал об ударах российских военных по объектам снабжения ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ, в порту Южный поразили танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии. Кроме того, в районе села Маяки под удар попали грузовики, которые, по утверждению ведомства, перевозили на Украину военные грузы.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе СВО на Life.ru.

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Оксана Попова
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