ВС РФ вывели из строя ряд объектов военной инфраструктуры портов Украины

Российские военнослужащие вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, которые использовались для приёма и распределения военных грузов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ по итогам ударов за неделю с 10 по 16 октября, передаёт ТАСС.

«Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших приём, хранение и распределение грузов военного назначения», — уточнили в ведомстве.

По информации Минобороны, поражённые объекты были частью системы обеспечения украинской армии. Через портовые мощности осуществлялась обработка грузов, предназначенных для дальнейшей отправки военным подразделениям.

В недельной сводке не уточняется, сколько именно объектов было выведено из строя и в каких портах они находились. Сведения о масштабах повреждений также не приводятся.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении объекта транспортной инфраструктуры в порту Южный Одесской области. По данным Минобороны, 15 октября российские беспилотники нанесли удар по объекту, который использовался для обеспечения ВСУ. До этого атакам подвергались и другие логистические мощности украинских портов.