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Опубликовано 15 октября, 18:30

ВС РФ уничтожили объект транспортной инфраструктуры в порту Южный

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

Российские военные уничтожили объект транспортной инфраструктуры в порту Южный Одесской области, который использовался в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогам дневных ударов беспилотниками.

По данным оборонного ведомства, российская армия продолжила атаковать логистические мощности противника, задействованные в обеспечении украинских войск. Под удар также попали морские суда, привлекаемые к доставке грузов военного назначения на Украину. Операция проводилась с применением беспилотных летательных аппаратов.

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ВС РФ поразили порт Измаил и два сухогруза с военными поставками для ВСУ

Ранее сообщалось, что два коммерческих сухогруза, задействованных для перевозки военного снаряжения ВСУ, выведены из строя в Чёрном море. Оба судна вывели из строя операторы беспилотников «Герань-4». Удары нанесли одновременно по двум точкам — в Бугском лимане и в портовой инфраструктуре Черноморска.

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Юлия Сафиулина
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