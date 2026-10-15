ВС РФ уничтожили объект транспортной инфраструктуры в порту Южный
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Российские военные уничтожили объект транспортной инфраструктуры в порту Южный Одесской области, который использовался в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогам дневных ударов беспилотниками.
По данным оборонного ведомства, российская армия продолжила атаковать логистические мощности противника, задействованные в обеспечении украинских войск. Под удар также попали морские суда, привлекаемые к доставке грузов военного назначения на Украину. Операция проводилась с применением беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что два коммерческих сухогруза, задействованных для перевозки военного снаряжения ВСУ, выведены из строя в Чёрном море. Оба судна вывели из строя операторы беспилотников «Герань-4». Удары нанесли одновременно по двум точкам — в Бугском лимане и в портовой инфраструктуре Черноморска.
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