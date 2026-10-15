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Опубликовано 15 октября, 07:55

ВС РФ поразили порт Измаил и два сухогруза с военными поставками для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области и двум сухогрузам, которые направлялись в Одессу. По данным военного ведомства, объекты использовали для доставки и хранения грузов в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что одной из целей стал порт Измаил. По утверждению ведомства, через его инфраструктуру проходили военные грузы и продукция двойного назначения.

Кроме того, российские военные сообщили о поражении двух сухогрузов во время перехода морем. По данным министерства, суда перевозили грузы военного назначения и следовали в порт Одессы.

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Ранее российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу, направлявшемуся в порт Одессы. По информации Минобороны РФ, судно перевозило имущество военного и двойного назначения для нужд ВСУ. Атаку провели во время морского перехода. В тот же день российское военное ведомство сообщило о поражении транспортно-логистического центра «Эпицентр» в Хмельницком. По утверждению министерства, на территории комплекса хранили и распределяли грузы, предназначенные для снабжения украинской армии. Для удара по объекту также применили беспилотники.

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Антон Голыбин
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