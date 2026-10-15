Новости СВО 15 октября: Штурм Доброполья, 72-я ОМБр гибнет в Харьковской области, Киев вымаливает у Вашингтона встречу Оглавление Сумская область 15 октября: ВС РФ штурмует Коренёк Харьковская область 15 октября: ликвидация 72-й бригады ВСУ ДНР 15 октября: бои за за Доброполье и полуохват Белозёрского Карта СВО на 15 октября 2026 года Украина молит о переговорах: Starlink довёл Киев до Уиткоффа ВС РФ отрезают гарнизон ВСУ в Краматорске от снабжения, в «Волчанском котле» бои за два села, Украина хочет срочно встретиться с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — дайджест на 15 октября 2026 года. Армия России окружает города ДНР и прорывается к Сумам. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 15 октября: ВС РФ штурмует Коренёк

Армия России наступает у села Турья. Оно находится на границе с Белгородской областью. Штурмовиков поддерживают артиллеристы. У Курской области не прекращаются бои в районе Коренька. Группировка «Север» также продвигается у Хотени. О проблемах в стане противника говорит заход в регионе элитных украинских подразделений.

— Для проведения диверсий на позициях ВС РФ в Сумской области украинское командование перебросило 4–й «рейнджерский» полк ССО. Для продолжительной деятельности на позициях, в распоряжение подразделения переданы эвакуационные НРТК, — сообщили в «Севере».

За сутки в Сумской области уничтожено более 140 украинских военных, а также станция РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 15 октября: ликвидация 72-й бригады ВСУ

В Харьковской области ВС РФ сражаются за Варваровку и Николаевку. Эти населённые пункты находятся внутри «Волчанского котла».

— Северяне завершают зачистку «Волчанского котла» на северо-востоке Харьковской области, продвигаясь как внутри, так и с внешней стороны, — отметили в группировке «Север».

Российская армия сносит на своём пути места временной дислокации противника. Одно из таких поражено в селе Бражники. Там находилась разведывательная рота 72-й бригады ВСУ, а в Слобожанском разбит вражеский пункт управления БПЛА.

— Разведка «северян» вскрыла пункт управления БПЛА ВСУ по наличию на зданиях соответствующего связного оборудования, — рассказали в «Севере».

Героический поступок совершил российский военный, попавший в плен. В селе Кутузовка он застрелил пятерых украинских военнослужащих из 72-й бригады ВСУ и сбежал. До позиций ВС РФ ему необходимо преодолеть около 30 километров.

ВС РФ уничтожают инфраструктуру ВСУ на Добропольском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 15 октября: бои за за Доброполье и полуохват Белозёрского

Армия России зачищает Доброполье. Группировка «Центр» заняла в городе ещё 142 здания. Наступление идёт с нескольких направлений. Фактически подразделения ВСУ и Нацгвардии не могут выйти из населённого пункта.

— На данный момент большая часть города под контролем нашей армии.

Оставшиеся группы ВСУ, которых по сути оставили тут до конца и без эвакуации, уничтожают наши военные, — сообщает канал «Дневник десантника».

Военный корреспондент Павел Кукушкин рассказал, что ВС РФ ведут уже полуохват Белозёрского и развивают наступление в сторону Александровки.

— Александровка находится на трассе, которая ведёт из Краматорска на запад. Это единственная трасса, которая сейчас соединяет гарнизон противника в Краматорске с так называемой большой землёй, трасса, которая идёт дальше на Павлоград и на Днепропетровск, — отметил Кукушкин.

Карта СВО на 15 октября 2026 года

Группировка «Север» заняла новые позиции внутри «Волчанского котла». Фото © Telegram / divgen

Украина молит о переговорах: Starlink довёл Киев до Уиткоффа

После замедления систем Starlink украинские власти срочно обратились к представителям президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Для Киева разработка Илона Маска имеет важное значение при проведении наземных операций, работе ПВО и запуске БПЛА.

— Украинские переговорщики сейчас приглашают Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера приехать в Брюссель или другой город, чтобы провести с ними новый раунд переговоров, — рассказал источник «РБК-Украина».

В последний раз дипломаты США и Украины встречались в Майами 9 октября. Планировалось, что встреча будет и на следующий день, но украинские переговорщики покинули Штаты после заявления Трампа о покупке дизельного топлива из России.

Авторы Даниил Черных