Возмездие за атаки: 128 БПЛА, «Искандеры» и «Ониксы» отключили свет на Украине Оглавление Киев и область: ТЭЦ вышли из строя Харьковская область: регион отключают от света Украина без разведданных, Starlinkи ПВО: жалобы Зеленского не слышат в США В ночь на 14 октября ВС РФ нанесла удар возмездия по объектам на Украине. Киев и Харьков сидят без света, а Зеленский просит помощи у США. Подробно — в материале Life.ru. Новые удары возмездия 14 октября: Киев снова в темноте. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Армия России нанесла массированный удар по целям на Украине. По данным Воздушных сил Украины, ВС РФ использовали 130 БПЛА, в том числе «Герань», «Бандероль», «Италмас», а также 39 ракет, среди которых «Искандер», «Циркон», «Оникс» и другие. В украинской структуре отметили одну особенность — удар наносился с разных направлений и применялось большое количество баллистических ракет по энергетической инфраструктуре.

— Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ, — рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

За сухой формулировкой скрывается реальный результат. В «Укрэнерго» признали проблему с поставками электроэнергии потребителям. Введены графики отключения, а граждан просят ограничить пользование электроприборами с 16:00 до 22:00.

Киев и область: ТЭЦ вышли из строя

Минобороны России заявляет, что в украинской столице поражены ТЭЦ-4 «Дарницкая» и ТЭЦ-5 «Киевская». Все они работали на военно-промышленный комплекс Украины. В Киевской области также атакованы энергетические объекты. Нанесены удары по ТЭЦ-6, Трипольской ТЭС и электроподстанции «Киевская» в Наливайкове.

— Замысел прозрачен. Сначала гасят собственную генерацию города, потом перерезают линии, по которым ток приходит снаружи. Украинские энергетические эксперты уже признали: ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 повреждены и фактически не вырабатывают электричество, а Трипольская стоит после ударов дронов. Теперь под удар попала и подпитка извне. Киевская ТЭЦ ведь даёт ещё и тепло в батареи. А на дворе середина октября, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

В Киеве поражены две ТЭЦ. Инфографика © Life.ru

Кроме этого, в Киеве под прицелом оказался центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк». На мощностях финансовой структуры осуществлялся сбор разведданных об Армии России. МО РФ 10 октября называло этот объект в числе тех, по которым наносился удар. Вероятно, добивают.

Харьковская область: регион отключают от света

Харьков также отключили от электроэнергии. Известно об ударах по ТЭЦ-5 в областном центре. Она, как утверждают в Минобороны России, снабжала электричеством объекты военно-промышленного комплекса в Харькове и западной части Харьковской области.

После ударов ВС РФ в городах Украины пропал свет. Видео © Telegram / SHOT

В Змиёве была атакована местная тепловая электростанция, работавшая на объекты ВСУ, расположенные в юго-восточной части региона.

Украина без разведданных, Starlinkи ПВО: жалобы Зеленского не слышат в США

Владимир Зеленский пожаловался, что Украина не получила информацию о вылете баллистических ракет. Это уже происходит не в первый раз, хотя президент США Дональд Трамп говорит, что разведданные Киеву передаются. К этому же у Украины проблема с ПВО — нет ракет, способных сбивать российскую баллистику.

— Мы просим Президента Трампа ввести СИЛЬНЫЕ санкции против России <…> Мы просим предоставить Украине дополнительные пакеты противоракет для Patriot, — написал Зеленский в социальных сетях.

Вместе с этим, началось отключение терминалов Starlink. Украинские военные пожаловались, что система Илона Маска нужна для перехватчиков «Гераней».

— Как только Украина пытается делать что-то, что не нравится Америке, её начинают душить. Потом всё становится на свои места и Starlink снова работает. Весь вопрос в том, как долго продлится текущее удушение и на что оно повлияет, — отмечают авторы канала «Военная хроника».

Авторы Даниил Черных