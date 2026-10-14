Не дошёл до Одессы: ВС РФ поразили сухогруз с грузом для украинской армии

Российские военные поразили сухогруз, перевозивший в порт Одессы объекты военного и двойного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«При переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного и двойного назначения», — говорится в сообщении.

Корабль использовался для доставки имущества, предназначенного в том числе для нужд ВСУ. Атаку провели в рамках дневных ударов беспилотниками по объектам, задействованным в снабжении украинской армии.

Ещё одной целью российских сил стал транспортно-логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком. Как уточнили в Минобороны, на территории комплекса хранили и распределяли грузы в интересах ВСУ. Объект также был поражён при помощи беспилотников.

Ранее Life.ru сообщал о поражении двух сухогрузов в районе Одесской области. По информации Минобороны, один из них находился в порту Черноморск, а второй попал под удар во время перехода по морю. Уже на следующий день российские военные атаковали ещё одно судно, направлявшееся в Одессу с имуществом для ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что на борту находились грузы, предназначенные для обеспечения украинских войск.