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Опубликовано 14 октября, 20:43

Не дошёл до Одессы: ВС РФ поразили сухогруз с грузом для украинской армии

ВС РФ поразили судно с военными грузами на пути в Одессу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные поразили сухогруз, перевозивший в порт Одессы объекты военного и двойного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«При переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного и двойного назначения», — говорится в сообщении.

Корабль использовался для доставки имущества, предназначенного в том числе для нужд ВСУ. Атаку провели в рамках дневных ударов беспилотниками по объектам, задействованным в снабжении украинской армии.

Ещё одной целью российских сил стал транспортно-логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком. Как уточнили в Минобороны, на территории комплекса хранили и распределяли грузы в интересах ВСУ. Объект также был поражён при помощи беспилотников.

Два судна с военными грузами попали под удар ВС РФ по пути в Одессу и Николаев
Два судна с военными грузами попали под удар ВС РФ по пути в Одессу и Николаев

Ранее Life.ru сообщал о поражении двух сухогрузов в районе Одесской области. По информации Минобороны, один из них находился в порту Черноморск, а второй попал под удар во время перехода по морю. Уже на следующий день российские военные атаковали ещё одно судно, направлявшееся в Одессу с имуществом для ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что на борту находились грузы, предназначенные для обеспечения украинских войск.

Больше новостей о ходе боевых действий, ударах по военной инфраструктуре и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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