Два судна с военными грузами попали под удар ВС РФ по пути в Одессу и Николаев
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска поразили два морских сухогруза, перевозивших военное имущество в украинские порты Одесса и Николаев. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, уточнив, что оба судна попали под удар во время перехода морем.
По информации ведомства, одна из целей находилась в Николаевской области. Сухогруз направлялся в местный порт с грузом военного назначения. Российские военные нанесли по нему удар до прибытия к месту разгрузки.
Второе судно следовало в Одессу. На его борту, по сведениям Минобороны, находились грузы военного и двойного назначения. Оно также был поражено непосредственно во время движения по морю.
Ранее Life.ru рассказывал о поражении двух сухогрузов с грузами для ВСУ в Одесской области. Один из кораблей находился в порту Черноморск, а второй подвергся атаке во время морского перехода. Кроме того, российские беспилотники поразили в море сухогруз, который, по данным российской стороны, направлялся в Одессу с грузами военного назначения, — атака произошла во время морского перехода.
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