Два судна с военными грузами попали под удар ВС РФ по пути в Одессу и Николаев

Российские войска поразили два морских сухогруза, перевозивших военное имущество в украинские порты Одесса и Николаев. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, уточнив, что оба судна попали под удар во время перехода морем.

По информации ведомства, одна из целей находилась в Николаевской области. Сухогруз направлялся в местный порт с грузом военного назначения. Российские военные нанесли по нему удар до прибытия к месту разгрузки.

Второе судно следовало в Одессу. На его борту, по сведениям Минобороны, находились грузы военного и двойного назначения. Оно также был поражено непосредственно во время движения по морю.