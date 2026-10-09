15 за неделю: Армия России настигла суда, перевозившие оружие и топливо для ВСУ

Российские военные за неделю поразили 14 сухогрузов и один танкер, которые, по данным Москвы, использовались для снабжения украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что суда были задействованы в доставке западного вооружения, военной техники, топлива и другого имущества для ВСУ.

«В течение недели поражены 14 сухогрузов и танкер, задействованные в поставках западного вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ», — говорится в сообщении ведомства, где также уточнили, что за семь дней под удары попали 15 судов, связанных с перевозкой грузов для украинских войск.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских военных по двум сухогрузам с грузами для ВСУ. По данным Минобороны РФ, 5 октября одно судно было поражено в порту Черноморск, а второе — в Чёрном море южнее Одессы. Ведомство утверждало, что оба перевозили военное имущество. Кроме того, под удар попали топливные хранилища, предназначенные для снабжения украинских войск.