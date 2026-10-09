Порты и морские суда Украины попали под ночные удары ВС РФ: заявление Минобороны
ВС РФ нанесли ночные удары по украинским портам и судам в интересах ВСУ
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Вооружённые силы Российской Федерации в ночь на 9 октября нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе ночной атаки в Николаевской области было зафиксировано прямое попадание по морской логистике противника.
«В результате удара в порту "Николаев" Николаевской области поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее военные грузы», — сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, нанесение ударов по портовой инфраструктуре и задействованному в военных целях водному транспорту Украины продолжается на плановой основе
Также российская фронтовая авиация применила тяжёлые авиационные средства поражения для ликвидации объектов украинских формирований. Подразделения Воздушно-космических сил поразили районы сосредоточения сил противника на Запорожском и Харьковском направлениях.
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