Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября, 09:40

Порты и морские суда Украины попали под ночные удары ВС РФ: заявление Минобороны

ВС РФ нанесли ночные удары по украинским портам и судам в интересах ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы Российской Федерации в ночь на 9 октября нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе ночной атаки в Николаевской области было зафиксировано прямое попадание по морской логистике противника.

«В результате удара в порту "Николаев" Николаевской области поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее военные грузы», — сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, нанесение ударов по портовой инфраструктуре и задействованному в военных целях водному транспорту Украины продолжается на плановой основе

Армия России ракетой уничтожила мост через реку Оскол на Купянском участке
Армия России ракетой уничтожила мост через реку Оскол на Купянском участке

Также российская фронтовая авиация применила тяжёлые авиационные средства поражения для ликвидации объектов украинских формирований. Подразделения Воздушно-космических сил поразили районы сосредоточения сил противника на Запорожском и Харьковском направлениях.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar