Порты и морские суда Украины попали под ночные удары ВС РФ: заявление Минобороны

Вооружённые силы Российской Федерации в ночь на 9 октября нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе ночной атаки в Николаевской области было зафиксировано прямое попадание по морской логистике противника.

«В результате удара в порту "Николаев" Николаевской области поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее военные грузы», — сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, нанесение ударов по портовой инфраструктуре и задействованному в военных целях водному транспорту Украины продолжается на плановой основе

Также российская фронтовая авиация применила тяжёлые авиационные средства поражения для ликвидации объектов украинских формирований. Подразделения Воздушно-космических сил поразили районы сосредоточения сил противника на Запорожском и Харьковском направлениях.