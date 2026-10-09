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Опубликовано 9 октября, 18:57

Один — в порту, второй — в море: ВС РФ ударили по двум сухогрузам с грузами для ВСУ

Армия России поразила два сухогруза с военными грузами у Одесской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска днём поразили два сухогруза ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве заявили, что оба судна были задействованы в доставке грузов, предназначенных для обеспечения украинских войск.

Один из кораблей находился в порту Черноморск Одесской области, второй попал под удар во время перехода по морю.

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Российские войска в последние дни неоднократно наносили удары по морской логистике ВСУ в Одесской области. 5 октября в Черноморске были поражены сухогруз с военным имуществом и хранилища горюче-смазочных материалов, ещё одно судно попало под удар южнее Одессы. Днём ранее Минобороны показало работу беспилотников «Герань-4 сикер» по четырём сухогрузам, которые, по данным ведомства, использовались для доставки военных грузов.

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Николь Вербер
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