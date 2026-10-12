Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с военным грузом для ВСУ около Одессы

Российские беспилотники поразили в море сухогруз, который, по данным российской стороны, направлялся в Одессу с грузами военного назначения. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака произошла во время морского перехода. Название судна, его принадлежность и характер полученных повреждений в ведомстве не уточнили. Минобороны также заявило о продолжении ночных ударов БПЛА по украинской портовой инфраструктуре и морскому транспорту, задействованному в интересах ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска поразили в порту Южный сухогруз, который, по данным Минобороны, использовался для доставки военных грузов ВСУ. Для удара применялись беспилотники «Герань-4 Сикер».