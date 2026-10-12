ВСУ начали минировать пленных российских военных для диверсий

Украинские военнослужащие начали использовать пленных российских военных для диверсий на позициях российских войск, закрепляя на них мины и рюкзаки с тротилом. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Дмитрий Кемеров.

По его словам, первый подобный случай военные зафиксировали в конце лета. Один из ранее захваченных в плен военнослужащих был возвращён на российские позиции с закреплёнными на нём миной и рюкзаком с тротилом.

Кемеров отметил, что подобные случаи периодически повторяются. О них также рассказывают другие военнослужащие.

По словам командира, такие эпизоды зафиксированы на территории Днепропетровской области. Одной из основных задач подобных операций он назвал получение разведывательной информации, после чего, как утверждается, противник пытается установить расположение российских позиций и уничтожить их.

Ранее стало известно, что ВСУ взорвали GPS-ошейник на пленном за отказ идти к позициям ВС России. Бойца предположительно собирались использовать для выявления расположения российских подразделений.