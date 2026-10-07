Украинские военные начали использовать пленных российских солдат в качестве живых смертников, надевая на них взрывные устройства с дистанционным управлением. Об этом сообщил ТАСС один из военнослужащих, которому удалось выжить после такого изуверского обращения и вернуться к своим.

По словам собеседника агентства, практика применения пленных в роли смертников становится всё более распространённой. На шею военнопленных надевают специальные устройства с детонаторами, которые сам солдат назвал «ошейниками шахида». Конструкция устроена таким образом, что взрыв может быть приведён в действие дистанционно в любой момент — как в случае попытки неповиновения или бегства, так и после выполнения поставленной украинскими военными задачи, когда пленный становится ненужным свидетелем.

Один из наиболее показательных эпизодов произошёл с самим рассказчиком. Его принудили выступить в роли разведчика для выявления позиций российских подразделений. Все действия пленного тщательно контролировались с беспилотного летательного аппарата, который вёл непрерывное наблюдение сверху. Любое отклонение от заданного маршрута или попытка сопротивления могли стоить ему жизни.

Оказавшись в непосредственной близости от российских позиций, военнослужащий начал формально выполнять требования украинских кураторов, однако одновременно с этим нашёл способ предупредить соотечественников об опасности. Используя незаметные жесты и мимику, он дал понять российским бойцам о грозящей угрозе и настоятельно призвал их как можно быстрее покинуть занимаемые позиции, чтобы избежать удара, который должен был последовать после выявления целей.

После того как российские военнослужащие успешно покинули опасную зону и оказались вне зоны поражения, пленный предпринял отчаянную попытку спасти собственную жизнь. Он попытался самостоятельно снять взрывное устройство с шеи. По его словам, ему удалось частично разобрать конструкцию, однако в процессе манипуляций сдетонировал взрыватель. К счастью, взрыв оказался недостаточно мощным, чтобы убить его на месте — военнослужащий получил лишь лёгкие ранения.