Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 06:11

ВСУ взорвали GPS-ошейник на пленном за отказ идти к позициям ВС России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские военные дистанционно подорвали устройство со взрывчаткой на шее российского военнопленного после того, как тот отказался идти к позициям Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, бойца предположительно собирались использовать для выявления расположения российских подразделений. На его шее находилась конструкция с GPS-маяком и взрывчаткой.

«Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошёл», — заявил источник СМИ.

Мирошник: ВСУ устроили в Алёшках средневековую блокаду современными методами
Мирошник: ВСУ устроили в Алёшках средневековую блокаду современными методами

Ранее бойцы 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) заставили пожилую женщину отправиться к линии боевого соприкосновения за повреждённым наземным робототехническим комплексом. Случай произошёл в Сумской области. Один из НРТК украинских военных подорвался на мине и вышел из строя. Украинские боевики остановили ехавшую мимо на велосипеде пенсионерку и велели ей направиться к переднему краю. Там женщина должна была закрепить трос на повреждённой машине и соединить её с роботом-эвакуатором.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar