Украинские военные дистанционно подорвали устройство со взрывчаткой на шее российского военнопленного после того, как тот отказался идти к позициям Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, бойца предположительно собирались использовать для выявления расположения российских подразделений. На его шее находилась конструкция с GPS-маяком и взрывчаткой.

«Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошёл», — заявил источник СМИ.

Ранее бойцы 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) заставили пожилую женщину отправиться к линии боевого соприкосновения за повреждённым наземным робототехническим комплексом. Случай произошёл в Сумской области. Один из НРТК украинских военных подорвался на мине и вышел из строя. Украинские боевики остановили ехавшую мимо на велосипеде пенсионерку и велели ей направиться к переднему краю. Там женщина должна была закрепить трос на повреждённой машине и соединить её с роботом-эвакуатором.