Бойцы 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) заставили пожилую женщину отправиться к линии боевого соприкосновения за повреждённым наземным робототехническим комплексом. Об этом сообщил связанный с группировкой войск «Север» MAX-канал «Северный ветер».

По данным канала, случай произошёл в Сумской области. Один из НРТК украинских военных подорвался на мине и вышел из строя.

Украинские боевики остановили ехавшую мимо на велосипеде пенсионерку и велели ей направиться к переднему краю. Там женщина должна была закрепить трос на повреждённой машине и соединить её с роботом-эвакуатором.

«У самих вэсэушников смелости на такую задачу не хватило, и они решили использовать гражданских», — заявили авторы «Северного ветра».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сравнил ситуацию в Алёшках Херсонской области со средневековой блокадой, устроенной современными средствами. По его словам, большое количество беспилотников позволяет Вооружённым силам Украины (ВСУ) фактически перекрывать доставку в город гуманитарной помощи, продуктов и других необходимых грузов.