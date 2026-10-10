ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший в Одессу военное имущество

ВС РФ уничтожили сухогруз, который доставлял в Одессу военное имущество. Об этом сообщило Минобороны России. Судно было поражено во время перехода морем.

«Поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось об ударе по центру обработки данных «АТМ Укрсиббанка» в Киеве. ВСУ использовали объект для сбора, обработки и хранения разведывательных данных.