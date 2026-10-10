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Опубликовано 10 октября, 19:11

ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший в Одессу военное имущество

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grints

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grints

ВС РФ уничтожили сухогруз, который доставлял в Одессу военное имущество. Об этом сообщило Минобороны России. Судно было поражено во время перехода морем.

«Поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения», — говорится в сообщении.

Дым поднимается над Киевом после ударов ВС РФ
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Ранее Минобороны отчиталось об ударе по центру обработки данных «АТМ Укрсиббанка» в Киеве. ВСУ использовали объект для сбора, обработки и хранения разведывательных данных.

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Матвей Константинов
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