Прямое попадание: В портах Украины поражены суда, перевозившие военную помощь ВСУ

Черноморский маршрут снабжения ВСУ оказался под прицелом российских ударных дронов. В ходе разведки у берегов Украины были выявлены два коммерческих сухогруза, которые использовались не по прямому назначению, а для транспортировки военного снаряжения.

Оба судна были оперативно выведены из строя операторами БПЛА «Герань-4». Атака производилась одновременно по двум точкам — в Бугском лимане и непосредственно в портовой инфраструктуре Черноморска. Средства оптического наблюдения подтвердили стопроцентное поражение назначенных объектов сразу после удара.

Ранее российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу, направлявшемуся в порт Одессы. По информации Минобороны РФ, судно перевозило имущество военного и двойного назначения для нужд ВСУ. Атаку провели во время морского перехода. В тот же день российское военное ведомство сообщило о поражении транспортно-логистического центра «Эпицентр» в Хмельницком.