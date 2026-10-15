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Опубликовано 15 октября, 09:22

Прямое попадание: В портах Украины поражены суда, перевозившие военную помощь ВСУ

МО РФ сообщило об ударе по двум сухогрузам в Бугском лимане и Черноморске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Черноморский маршрут снабжения ВСУ оказался под прицелом российских ударных дронов. В ходе разведки у берегов Украины были выявлены два коммерческих сухогруза, которые использовались не по прямому назначению, а для транспортировки военного снаряжения.

Оба судна были оперативно выведены из строя операторами БПЛА «Герань-4». Атака производилась одновременно по двум точкам — в Бугском лимане и непосредственно в портовой инфраструктуре Черноморска. Средства оптического наблюдения подтвердили стопроцентное поражение назначенных объектов сразу после удара.

ВС РФ поразили порт Измаил и два сухогруза с военными поставками для ВСУ
ВС РФ поразили порт Измаил и два сухогруза с военными поставками для ВСУ

Ранее российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу, направлявшемуся в порт Одессы. По информации Минобороны РФ, судно перевозило имущество военного и двойного назначения для нужд ВСУ. Атаку провели во время морского перехода. В тот же день российское военное ведомство сообщило о поражении транспортно-логистического центра «Эпицентр» в Хмельницком.

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Оксана Попова
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