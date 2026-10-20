Зеленский попросил сенаторов надавить на Трампа ради разведданных и оружия

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский обратился к американским сенаторам с просьбой оказать давление на администрацию Дональда Трампа, чтобы добиться возобновления поставок вооружений и полноценного обмена разведданными. Как сообщает Axios, бывший комик пожаловался на ограничения, которые Вашингтон якобы ввёл без официального объявления.

Просьба прозвучала 19 октября во время видеоконференции с группой законодателей от обеих партий. Среди участников были республиканец от Северной Каролины Том Тиллис и демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь.

Зеленский утверждает, что доступ к спутниковым системам Starlink и Starshield по-прежнему частично ограничен. Кроме того, по его словам, за последнюю неделю Киев трижды не получил от США заблаговременных предупреждений о российских ракетных ударах, в том числе во время атаки 18 октября. Причины происходящего Вашингтон украинской стороне якобы не объяснил.

Отдельной проблемой стали поставки боеприпасов для ПВО. Зеленский сообщил сенаторам, что у Украины практически закончились американские ракеты-перехватчики Patriot. При этом глава Пентагона Пит Хегсет, по его словам, не согласовывает передачу новых партий Patriot и ракет AIM-9X для комплексов NASAMS, хотя страны НАТО уже оплатили эти поставки.

Ранее сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл заявил, что будущее Украины будут решать президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Конгрессмен поставил под сомнение способность Владимира Зеленского влиять на итоговые решения по урегулированию конфликта. По оценке сенатора, экс-комик пытается вести переговоры с жёстких позиций, однако решающее слово останется за Кремлём и Вашингтоном.