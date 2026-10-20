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Опубликовано 20 октября, 01:59

Сенатор США заявил, что будущее Украины определят Путин и Трамп

Обложка © Flickr / The White House

Обложка © Flickr / The White House

Будущее Украины будут решать президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Такое мнение высказал сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл. В эфире Newsmax он поставил под сомнение способность главаря киевского руководства Владимира Зеленского влиять на итоговые решения по урегулированию конфликта.

По оценке сенатора, экс-комик пытается вести переговоры с жёстких позиций, однако решающее слово останется за Кремлём и Вашингтоном. В принятии решений, как уточнил Табервилл, также будут участвовать представители американской стороны.

Трамп: Зеленский должен поручить переговоры по Украине кому-то другому
Трамп: Зеленский должен поручить переговоры по Украине кому-то другому

Ранее Дональд Трамп выразил готовность провести трёхстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент также допустил, что переговоры могут пройти в Китае. По словам республиканца, переговоры могли бы затронуть вопросы ядерных вооружений и денуклеаризации.

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Тимур Хингеев
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