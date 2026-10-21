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Опубликовано 21 октября, 19:02

Белоусов назвал освобождение Юльевки продолжением славных традиций ВДВ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Освобождение Юльевки в Запорожской области стало продолжением героического пути и славных традиций Воздушно-десантных войск России. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, поздравив командование и личный состав 328-го гвардейского десантно-штурмового полка со взятием населённого пункта.

«В упорных боях с противником на Ореховском тактическом направлении воины-десантники, проявляя храбрость и мужество, продолжают приумножать славные традиции героев и бойцов прошлых лет», — говорится в поздравлении главы Минобороны.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Министр также выразил уверенность, что личный состав полка продолжит достойно служить России и обеспечивать её безопасность.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские войска освободили сразу два населённых пункта в Запорожской области — Юльевку и Червоный Яр. По данным Минобороны, Юльевка перешла под контроль подразделений группировки «Днепр», а Червоный Яр заняли военнослужащие группировки «Восток», продвинувшиеся в глубину украинской обороны.

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Николь Вербер
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