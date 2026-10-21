Российские войска за минувшие сутки освободили сразу два населённых пункта в Запорожской области — Червоный Яр и Юльевку. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации военного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину украинской обороны и установили контроль над Червоным Яром. Одновременно военнослужащие группировки «Днепр» в результате наступательных действий заняли Юльевку.

Ранее Life.ru рассказывал об освобождении Омельника в Запорожской области. По данным российских военных источников, населённый пункт перешёл под контроль 38-й бригады 35-й армии группировки «Восток». Украинские подразделения использовали село как укреплённый узел обороны.