Новости СВО 20 октября: Освобождён Омельник, наступление на Харьков, удар по мосту в Днепропетровске, Россия готова договориться по Украине Оглавление Сумская область 20 октября: ВСУ оставили без топлива Запорожская область 20 октября: освобождён Омельник Харьковская область 20 октября: 57-я бригада ВСУ лишалась техники ДНР 20 октября: окружение Белозёрского Карта СВО на 20 октября 2026 года Удар по мосту в Днепропетровске: ВСУ обрезали путь на левобережье Москва готова договариваться, Киев отказывается: переговоры по Украине Армия России формирует буферную зону в Сумской области, в Запорожской области продвижение у Орехова, ВС РФ рушат мосты через Днепр, имя Зеленского пропало из списков тех, с кем можно договориться — дайджест на 20 октября 2026 года Армия России наступает на западе ДНР и отражает атаки на севере. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 20 октября: ВСУ оставили без топлива

На границе с Брянской и Курской областями ВС РФ продолжают бои в районе села Коренёк. Кроме этого, группировка «Север» продвигается у Хотени и Великой Рыбицы. Украинские подразделения не только теряют территории, но и испытывают проблемы с передвижением.

— В отдельных подразделениях ВСУ в Сумской области обострился дефицит горючего. Часть бригад не получает снабжения дизтопливом, поставки которого полностью переложили на волонтеров, — рассказали в «Севере».

За сутки Украина потеряла в Сумской области более 130 военнослужащих, САУ «Богдана», миномёт, автомобили, НРТК и БПЛА, в том числе «Баба-Яга».

Запорожская область 20 октября: освобождён Омельник

38-я бригада 35 армии группировки «Восток» взяла под контроль Омельник. ВС РФ очистили населённый пункт, превращённый противником в крупный узел обороны, от подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ.

— Группировка «Восток» подошла с севера к основному укрепрайону ВСУ в Запорожье. 18-тысячный Орехов является ключом к областному центру – 700-тысячному городу Запорожье. Российским войскам еще предстоит взять Васиновку, Егоровку и Червоную Криницу, чтобы обезопасить фланги перед наступлением на главный узел обороны противника на данном направлении, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Павел Кукушкин отметил, что после взятия Орехова у Армии России будет оперативный простор для движения к областному центру.

Харьковская область 20 октября: 57-я бригада ВСУ лишалась техники

Группировка «Север» наступает на нескольких участках в Харьковской области. Идут бои у Приколотного. В Токарёвке фиксируется продвижение ВС РФ. Населённый пункт находится в менее чем 10 километрах от Белгородской области и в 20 от Харькова.

По данным «Севера», южнее Харькова уничтожена стоянка ВСУ. Ракетным ударом разбито свыше 10 единиц техники, есть потери среди личного состава. В районе Гонтаровки атакована свиноферма. На ней украинская 57-я бригада прятала свой транспорт.

Расчет «Града» группировки «Север» накрыл позиции с живой силой противника. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 20 октября: окружение Белозёрского

Армия России наступает севернее Доброполья. Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает, что российские войска обходят Белозёрское по флангам. В районе соседнего Первомайского идёт расширение зоны контроля. Таким образом ВС РФ осталось около 20 километров до трассы, соединяющей Краматорск с Днепропетровской областью. По ней группировка противника получает снабжение.

На севере ДНР российские бойцы обороняются в районе Красного Лимана. «Дневник десантника» утверждает, что бои продолжаются в восточной части города и Масляковке. По данным «WarGonzo», группировка «Запад» не даёт врагу продвинуться на некоторых участках.

— На Краснолиманском направлении продолжаются бои в районе Ямполя, есть успехи в самом населённом пункте. ВС РФ продвигаются в южной части Заречного, отражают контратаки противника, — говорится в публикации «WarGonzo».

Карта СВО на 20 октября 2026 года

Штурмовые подразделения ГрВ «Восток» освободили Омельник в Запорожской области. Фото © divgen.ru

Удар по мосту в Днепропетровске: ВСУ обрезали путь на левобережье

Армия России нанесла удар по Южному мосту в Днепропетровске. Он один из четырёх путепроводов, связывающий правый и левый берег Днепра.

— Его роль выходит далеко за пределы локальной связки районов: мост обеспечивает прямое транспортное сообщение между южными и юго‑восточными районами города и массивом Приднепровск на левом берегу, а также формирует альтернативный коридор – выход на трассу Е105, ведущую вдоль левого берега Днепра в сторону Запорожья, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Известно, что мост был атакован авиабомбой с универсальным модулем планирования и коррекции. Местные власти сообщают, что ремонт займёт около месяца.

Москва готова договариваться, Киев отказывается: переговоры по Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что ни Киев, ни Европа не готовы к мирным переговорам для завершения вооружённого конфликта на Украине. При этом в Москве уверены, что кто-то должен договариваться с Россией.

— Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои усилия посреднические, миротворческие, мы высоко их ценим. Но, конечно же, безусловно, окончательное урегулирование без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Примечательно, что имя Владимира Зеленского не прозвучало. Ранее президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что нынешний руководитель Украины не хочет и не хотел заключать соглашение, хотя два года назад у него были лучшие условия.

Авторы Даниил Черных