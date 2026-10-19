Кто подставляет Трампа и Маска: почему отключение Starlink на Украине не пророссийский жест Оглавление Так кто все-таки отключил Starlink Украине? Почему Маск руководствуется интересами политики, а не бизнеса Почему Трамп не наш и никогда не будет? Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о разногласиях Лондона и Вашингтона по поводу отключения Starlink на Украине и о том, почему Трамп и Маск на самом деле «не наши» Оно само или как: кто и зачем отключает Starlink на Украине. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ограничить работу спутниковой связи Starlink на Украине предложил президенту США Дональду Трампу основатель SpaceX и хозяин спутниковой системы Илон Маск, утверждает The Telegraph. Трамп согласился с предложением, после чего Пентагон ввел ограничения для военной системы Starshield.

Отмечу, то Маск ранее отрицал свою ответственность за ограничения, утверждая, что решения о скорости и использовании Starshield принимают власти США. Однако источники The Telegraph утверждают обратное.

«Он написал в Twitter, что невиновен и что это сделала американская администрация. На самом деле они оба [Маск и Трамп] были к этому причастны», — заявил собеседник газеты. Источники издания утверждают, что Маск опасался негативной реакции потребителей в Европе.

The Telegraph напоминает, что Польша предупреждала Маска о возможных последствиях для его бизнеса в ЕС. «Мы, ваши европейские клиенты, следим за вами», — заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Так кто все-таки отключил Starlink Украине?

Трамп также отрицает свою причастность.

«Я не знаю, делал ли это вообще кто-либо, потому что это был точно не я, и не думаю, что это был Илон. Насколько я понимаю, все работает так же, как и всегда», — заявил он журналистам.

Однако в Киеве это опровергают — сам Зеленский жалуется: отключили зрадники!

Та как это понимать? Если ни Маск, ни Трамп, то кто? Система сама себя отключила? Там у искусственного интеллекта пробудилась совесть что ли?

Если серьезно, то Starlink это все же частная коммерческая лавочка, и последнее слово в ней, безусловно, за Маском. Другой вопрос, что непосредственный приказ мог отдать кто-то их технического руководства, а владелец просто кивнуть головой, но это принципиально ничего не меняет. Без Маска отключения не произошло бы. Если, конечно, не допустить, что его заставили дать согласие.

Впрочем, Маск лично, надо полагать, был, как минимум, не против. Во-первых, если верить в искренность декларируемых им заявлений, ему лично не нравится Украина и Зеленский. Во-вторых, он против того, чтобы Starlink использовался в наступательных военных действиях. В-третьих, Starlink для ВСУ это убытки. Несмотря на то, то часть расходов взяла на себя Европа, в частности, Польша, но это только часть. Конечно, учитывая состояние Маска, это для него копейки, но все равно неприятно.

Конечно, у многих возникнет вопрос, почему он не отключил раньше и зачем ему это вообще, если никаких доходов нет, наоборот, сплошные убытки?

Почему Маск руководствуется интересами политики, а не бизнеса

Конечно, Маск в данном вопросе человек подневольный. Дело в том, что значительная часть его бизнеса, а это не только Starlink зависит от сотрудничества с Пентагоном, НАСА и другими структурами правительства США. Если Маск будет идти вразрез с «политикой партии», он лишится огромных доходов. А «политика партии» всегда была нацелена на безоговорочную поддержку Украины и её спонсирование без оглядки на то, что это влетает в копеечку —неважно, Маску или американскому налогоплательщику. Просто с приходом к власти Трампа ситуация немного изменилась —денежки начали считать. А тут еще очередная ссора Трампа с Зеленским и необходимость оказать давление на Киев. Все совпало. И Маск получил добро на то, что, наверняка, давно мечтал сделать, но не мог.

Почему он сейчас отрицает свою причастность? Тоже понятно. Как бы мы ни смеялись над угрозами персонажей типа Сикорского, они реальны. Маск ведет бизнес и в Европе и справедливо опасается потерять его — ведь европейские элиты злобны и мстительны, а человек, который бросает Украину, для них автоматически становится смертельным врагом.

Ну, и конечно, подобные метания не добавляют плюсов к его предпринимательской репутации. Нынешние и будущие клиенты по всему миру видят эту непоследовательность и начинают сомневаться в том, что для Маска интересы бизнеса превыше политических, понимают, что завтра, если их шаги не понравятся властям США, им тоже могут просто взять и отключить любые американские технологии, сколько бы денег они за них ни заплатили. И если тот же Трамп пытается быть и политиком, и бизнесменом (что у него получается не очень), то Маск это чисто предприниматель и старается не вляпываться в политические скандалы, насколько это, конечно возможно.

В данной ситуации оказалось, что невозможно. Материал в The Telegraph — очевидная попытка Лондона подставить Маска, очернить его как бизнесмена, выставив ситуацию так, что его деятельность полностью подчинена хотелкам властей США, а у власти США сейчас находится нехорошие люди, которые хотят отдать Украину «волкам». Это, кстати, не фигура речи, именно так звучал один из недавних заголовков ️той же The Telegraph: «Маск и Трамп бросают Украину на растерзание волкам».

Что Илон Маск ответил на отключение Starlink на Украине. Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Конечно, британские и европейские пропагандисты тут преследуют свои цели, но было бы глупо отрицать их правоту: включение и отключение Starlink это не про бизнес, а про политику в первую очередь. И это давно нужно уяснить тем, кто все еще питает иллюзии по поводу Трампа —бизнесмена, для которого украинский конфликт глубоко токсичен, которому интересно вести бизнес с Россией, о чем он сам говорил прямо. Но что-то все равно мешает. Интересно, что?

Почему Трамп не наш и никогда не будет?

Мешает, в первую очередь, та самая политика. С одной стороны — американский истеблишмент, большинство представителей которых явно не разделяют мысль о том, что с Россией выгоднее торговать, а не воевать. И этот истеблишмент уже через три недели будет иметь большинство в конгрессе, Трампа уже сегодня, за два года до президентских выборов называют «хромой уткой». Можно предположить, что вторая часть второго трамповского срока будет напоминать его первый — с постоянными импичментами, обвинениями в сговоре с Россией, принятием законов, ограничивающих его полномочия и тп.

Во-вторых, помимо собственного истеблишмента, давит Европа, без которой Трамп не может, в чем весь мир мог убедиться на фоне нынешнего ближневосточного кризиса. Трампу поддержка Европы остро необходима не только на Ближнем Востоке, где у США под ногами пылает земля, но и на китайском треке. Торговые войны с Китаем Трамп откровенно не вывозит, а Европа пытается сыграть «и вашим, и нашим», лавируя между интересами двух экономических сверхдержав. На кого еще Трампу опереться? На Россию? Но Россия экономически не настолько сильна, да и на антикитайский сговор никогда не пойдет. Зато углубление сотрудничества с Россией может окончательно отвернуть от США Европу, так что Трамп тут рискует оказаться в ситуации героя поговорки о погоне за двумя зайцами. В это ситуации США, наверняка, предпочтут сохранить старые связи — с Европой. Европа готова сотрудничать, но лишь при условии того, что Вашингтон не прекратит поддержку Украины, помогать которой в одиночку они просто не сдюжат.

Кроме того, Трампу совершенно не нужна победа России на Украине. Не нужна геополитически — ибо это могло бы значительно повысить влияние России как на постсоветском пространстве, так и в Европе, и в мире. Ну, и в целом, США выгодно, чтобы Россия и Европа как можно дольше воевали, взаимно изматывая друг друга. Эта ставка дважды сыграла в прошлом веке в ходе двух мировых войн, что сделало США главным полюсом западного мира.

Так что, как говорится, никуда Трамп не денется с подводной лодки. Тем более, что европейцы согласились платить за НАТО, платить за оружие для Киева — это серьёзный бизнес, огромные доходы для американских оборонных компаний, имеющих, к слову, серьезное влияние на республиканскую партию, доходы, значительно превышающие убытки Маска.

Не думаю, что Трамп какой-то неисправимый романтик, который верит, что может объять необъятное и совместить несовместимое. Трезвый реалистический анализ ситуации может толкать его на определенные шаги в сторону России (такие, как приостановка действий «адских» санкций) в расчете на то, что уже после своей отставки, когда на него не будет давить политика, он сможет вести с Россией личный бизнес, как условный экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Но все это потом, когда он не будет скован обязательствами первого лица США.

Вот, кстати, на днях было сообщение о том, что администрация Трампа хочет добиться от Украины отказа от ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России, для чего может заблокировать работу механизма PURL. Может ли Трамп собственноручно зарезать курицу, что несет ему золотые яйца? Вряд ли. Придушить, чтобы, так сказать, немного вправить мозги — может. Но не убить. Впрочем, неудивительно, что информация об этом появляется в британской Financial Times, так что достоверность её под сомнением, возможно, речь идет о попытке подставить Трампа.

Впрочем, я могу допустить, что подобная угроза европейцам реально озвучивалась, но едва ли дойдет до реального ее исполнения, ну, разве что временно могут что-то приостановить. Как это было прошлой весной, когда Трамп впервые заявил о прекращении поставок оружия и предоставления разведданных ВСУ. И что? Потом оказалось, что никто никому ничего не обещал.

Полагаю, так будет и на этот раз. И с тем же Starlink, работу которого на Украине постепенно восстановят, когда страсти улягутся. А Маск снова скажет, что это не он. И Трамп. Понятно, что этот «перевод стрелок» выглядит как детский сад, откровенно несерьёзно для взрослых мужиков. Облеченных властью и огромными деньгами. Но это политика. Политика, политика и ещё раз политика.

Авторы Дмитрий Родионов