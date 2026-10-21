Российские военнослужащие при наступлении на Ольховатку в Харьковской области отказались от прямого штурма и решили окружить населённый пункт. По словам командира штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фил, такой манёвр позволил дезориентировать украинские подразделения. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Офицер объяснил, что первоначально изучил расположение позиций ВСУ, определил наиболее уязвимые участки обороны и возможные пути отступления. После этого российские подразделения начали наступать с нескольких направлений.

«Ольховатку мы по хитрости взяли, ВСУ не ожидали. Я не стал идти на Ольховатку в лоб, я взял её в кольцо. Выявил все слабые места, все пути отхода», — рассказал Фил.

По его словам, удары по украинским позициям наносились одновременно с левого и правого флангов, а также с центрального направления. В результате, утверждает командир, противник не мог определить, откуда развивается основное наступление.

Российский офицер отметил, что неожиданность манёвра сыграла важную роль в ходе боёв за населённый пункт. Вместо сосредоточения сил на одном участке штурмовые подразделения создавали угрозу с разных сторон.