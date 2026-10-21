Не пошли в лоб, а устроили сюрприз: Российский командир рассказал о боях за Ольховатку
Российский командир объяснил, как ВС РФ запутали ВСУ при штурме Ольховатки
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Российские военнослужащие при наступлении на Ольховатку в Харьковской области отказались от прямого штурма и решили окружить населённый пункт. По словам командира штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фил, такой манёвр позволил дезориентировать украинские подразделения. Об этом он рассказал РИА «Новости».
Офицер объяснил, что первоначально изучил расположение позиций ВСУ, определил наиболее уязвимые участки обороны и возможные пути отступления. После этого российские подразделения начали наступать с нескольких направлений.
«Ольховатку мы по хитрости взяли, ВСУ не ожидали. Я не стал идти на Ольховатку в лоб, я взял её в кольцо. Выявил все слабые места, все пути отхода», — рассказал Фил.
По его словам, удары по украинским позициям наносились одновременно с левого и правого флангов, а также с центрального направления. В результате, утверждает командир, противник не мог определить, откуда развивается основное наступление.
Российский офицер отметил, что неожиданность манёвра сыграла важную роль в ходе боёв за населённый пункт. Вместо сосредоточения сил на одном участке штурмовые подразделения создавали угрозу с разных сторон.
Ранее российские военные уже сообщали об окружении украинских подразделений в районе Ольховатки. Ещё 11 сентября Минобороны РФ заявило о блокировании двух батальонов ВСУ вблизи населённого пункта. Через четыре дня ведомство объявило об установлении контроля над селом, уточнив, что часть украинских подразделений оставалась заблокированной восточнее Ольховатки. В октябре группировка «Север» продолжила наступление: 12 октября Life.ru сообщил о занятии Резниково и Купино, а 16 октября командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Владимиру Путину о результатах операции «Медвежий угол». По данным российского командования, в окружении оказались до двух тысяч украинских военнослужащих. Уже 17 октября Минобороны объявило о завершении операции против окружённых подразделений ВСУ и начале поиска оставшихся разрозненных групп украинских военных.
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