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Опубликовано 21 октября, 09:16

«Герани» настигли сухогрузы с техникой для ВСУ в Чёрном море

Минобороны: ВС РФ поразили сухогрузы в Чёрном море дронами «Герань»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань-4 сикер» по сухогрузам в акватории Чёрного моря. По данным Минобороны РФ, суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Ведомство опубликовало кадры поражения целей.

«В результате ударов цели поражены», — говорится в сообщении министерства.

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ВС РФ поразили порт Измаил и два сухогруза с военными поставками для ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что 20 октября российские беспилотники поразили четыре сухогруза, задействованных, по данным Минобороны, в снабжении ВСУ. Три судна находились в порту Рени Одесской области, где также под удар попало перегрузочное оборудование. Ещё один сухогруз атаковали во время перехода в сторону Одессы.

До этого, 9 октября, российские военные сообщили о поражении двух сухогрузов у берегов Одесской области. Один находился в порту Черноморск, второй — в открытом море. А 4 октября Минобороны показало кадры ударов «Гераней-4 сикер» по четырём судам в Черноморске, Бугском лимане и Чёрном море.

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Милена Скрипальщикова
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