«Герани» настигли сухогрузы с техникой для ВСУ в Чёрном море
Минобороны: ВС РФ поразили сухогрузы в Чёрном море дронами «Герань»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань-4 сикер» по сухогрузам в акватории Чёрного моря. По данным Минобороны РФ, суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Ведомство опубликовало кадры поражения целей.
«В результате ударов цели поражены», — говорится в сообщении министерства.
Ранее Life.ru рассказывал, что 20 октября российские беспилотники поразили четыре сухогруза, задействованных, по данным Минобороны, в снабжении ВСУ. Три судна находились в порту Рени Одесской области, где также под удар попало перегрузочное оборудование. Ещё один сухогруз атаковали во время перехода в сторону Одессы.
До этого, 9 октября, российские военные сообщили о поражении двух сухогрузов у берегов Одесской области. Один находился в порту Черноморск, второй — в открытом море. А 4 октября Минобороны показало кадры ударов «Гераней-4 сикер» по четырём судам в Черноморске, Бугском лимане и Чёрном море.
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