«Герани» настигли сухогрузы с техникой для ВСУ в Чёрном море

Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань-4 сикер» по сухогрузам в акватории Чёрного моря. По данным Минобороны РФ, суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Ведомство опубликовало кадры поражения целей.

Ранее Life.ru рассказывал, что 20 октября российские беспилотники поразили четыре сухогруза, задействованных, по данным Минобороны, в снабжении ВСУ. Три судна находились в порту Рени Одесской области, где также под удар попало перегрузочное оборудование. Ещё один сухогруз атаковали во время перехода в сторону Одессы.