Минувшей ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли мощный комбинированный удар беспилотными аппаратами по морской логистике киевского режима. Основной акцент боевой работы был сделан на перерезание морских и речных маршрутов, используемых для тайной переброски вооружения и материально-технических ресурсов.

Главной точкой поражения в Одесской области стала дунайская гавань Рени. Там под удар барражирующих боеприпасов попали сразу три морских сухогруза. В момент прилёта на бортах полным ходом шла разгрузка партий продукции военного и двойного назначения. Одновременно с этим расчёты БПЛА вывели из строя ключевые объекты причальной инфраструктуры, включая перегрузочные комплексы и крановое оборудование, задействованное в обработке транспортов.

Ещё один результативный перехват произошел непосредственно в открытом море. Российский ударный дрон настиг сухогруз, шедший курсом на порт Одессы. На борту судна находилась крупная партия военных грузов, которая так и не добралась до пункта назначения.

Системное поражение морского транспорта и портовых терминалов лишает противника возможности безопасно принимать иностранную помощь по воде. Черноморские и дунайские маршруты окончательно перестают быть безопасным тыловым коридором для снабжения неприятеля.

Ранее Life.ru сообщал о поражении двух сухогрузов с грузами для ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ от 9 октября, одно судно находилось в порту Черноморск, а второе попало под удар во время морского перехода.