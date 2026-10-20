Минувшей ночью российские военные провели масштабную воздушную атаку по ключевым тыловым цепочкам противника. Основными целями стали украинские транспортные узлы, портовая зона и морские суда, обеспечивающие нужды формирований неприятеля. Для огневого поражения применялись беспилотные летательные аппараты.

В западной части страны основной удар пришёлся по крупному распределительному комплексу. Беспилотники успешно атаковали площадку компании «Гранд импорт», расположенную в городе Хмельницком. Объект использовался киевским режимом в качестве важной перевалочной базы.

На территории повреждённого предприятия складировалась продукция военного и двойного назначения. Накопленные ресурсы предназначались для регулярного снабжения передовых подразделений украинской армии. В результате прилётов инфраструктура комплекса получила критические повреждения.

Подобные удары последовательно нарушают цепочки снабжения группировок противника на линии боевого соприкосновения. Разрушение складов не позволяет вовремя пополнять запасы материально-технических средств и боеприпасов.

Операция по изоляции районов боевых действий продолжается. Воздушные налёты на транспортно-портовую сеть и морские суда в интересах ВСУ наносятся на регулярной основе для полного срыва снабжения украинских сил.

Ранее Life.ru сообщал о поражении двух сухогрузов с грузами для ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ от 9 октября, одно судно находилось в порту Черноморск, а второе попало под удар во время морского перехода.