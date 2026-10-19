До Одессы не дошёл: Российские дроны поразили сухогруз с грузами для ВСУ

Российские военные нанесли удар по сухогрузу, следовавшему в порт Одессы с грузами для украинской армии. Судно было поражено непосредственно во время морского перехода. Об этом 19 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, днём российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые, как утверждает Минобороны, используются для доставки военных грузов.

«В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Название судна, его флаг и точное местоположение в момент атаки не раскрываются. Минобороны также не уточнило характер повреждений, судьбу экипажа и состав перевозимого груза.

Удар, по заявлению ведомства, стал частью операций против морских маршрутов снабжения украинских войск. Российские военные ранее неоднократно сообщали о поражении судов и портовых объектов в Одесской области.

Ранее Life.ru сообщал о поражении двух сухогрузов с грузами для ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ от 9 октября, одно судно находилось в порту Черноморск, а второе попало под удар во время морского перехода.