Зеленский: После ночной атаки ВС РФ повреждены 28 энергообъектов Украины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На Украине в результате ночной атаки были поражены 28 подстанций и других важных объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания, посвящённого последствиям ударов по регионам страны.
Зеленский также рассказал, что заслушал доклад премьер-министра Сергея Корецкого о подготовке инфраструктуры к отопительному сезону. По итогам совещания власти определили приоритетные задачи для правительства, энергетических компаний и региональных администраций.
Ранее Life.ru рассказывал об одной из крупнейших атак на украинскую энергосистему 17 октября. Тогда Зеленский сообщил о повреждении более 15 объектов, связанных с производством и передачей электроэнергии. Наиболее сложная ситуация, по его словам, сложилась в Луцке, Ровно, Житомире и нескольких других городах. За несколько дней до этого украинский премьер подтвердил удары по всем трём киевским ТЭЦ. А 9 октября Зеленский говорил о многочисленных повреждениях электросетей и необходимости дополнительного энергетического оборудования.
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