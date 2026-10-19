Зеленский: После ночной атаки ВС РФ повреждены 28 энергообъектов Украины

На Украине в результате ночной атаки были поражены 28 подстанций и других важных объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания, посвящённого последствиям ударов по регионам страны.

Зеленский также рассказал, что заслушал доклад премьер-министра Сергея Корецкого о подготовке инфраструктуры к отопительному сезону. По итогам совещания власти определили приоритетные задачи для правительства, энергетических компаний и региональных администраций.