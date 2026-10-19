Депутат Рады Скороход: Киев и Украина не готовы к отопительному сезону 2026-2027

Ни Киев, ни Украина в целом не готовы к предстоящей зиме. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью блогеру Сергею Любарскому.

«Ни Киев, ни Украина не готовы (к зиме. — прим. Life.ru)», — ответила парламентарий на вопрос о подготовке к холодам.

По словам Скороход, власти страны и украинской столицы составляли планы подготовки к отопительному сезону, однако реализовать намеченное так и не смогли. Депутат считает, что необходимых мер для прохождения зимнего периода принято не было.

В Киеве с 16 октября начали включать отопление, но не во всех районах. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, без тепла пока останется часть Днепровского и Дарницкого районов из-за повреждений энергетического объекта. В первую очередь батареи начнут нагреваться в больницах, школах и детских садах.

Прошлой зимой на Украине уже происходили продолжительные отключения электричества и отопления на фоне повреждений энергетической инфраструктуры. Украинские власти допускают, что предстоящий холодный сезон может оказаться ещё сложнее.

Ранее Life.ru писал о предложении вызвать Кличко в Верховную раду для объяснений по поводу подготовки столицы к холодам. С такой инициативой выступила депутат Марьяна Безуглая после перебоев с электроснабжением и водой. При этом глава Украины Владимир Зеленский ещё в августе возложил на киевского мэра персональную ответственность за прохождение отопительного сезона 2026–2027 годов.

Сам Кличко отверг обвинения в провале подготовки к зиме. По его мнению, претензии со стороны центральной власти связаны с попытками ослабить местное самоуправление. Градоначальник признал нехватку времени, сотрудников и финансирования, однако подчеркнул, что даже завершение необходимых работ не гарантирует отсутствия коммунальных аварий при новых повреждениях инфраструктуры.