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Опубликовано 13 октября, 13:28

Нардепы сообщили о вызове Кличко в Раду из-за подготовки Киева к зиме

Обложка © Telegram / Виталий Кличко

Обложка © Telegram / Виталий Кличко

Мэра Киева Виталия Кличко предложили вызвать в Верховную раду из-за проблем с подготовкой украинской столицы к зиме. С соответствующей инициативой выступила депутат Марьяна Безуглая на фоне перебоев с электричеством и водоснабжением.

Поводом для разбирательства стала ситуация в энергетическом секторе. После ударов по инфраструктуре в нескольких районах города вводились аварийные отключения света, возникли трудности с подачей воды.

Дополнительную обеспокоенность вызвала работа канализации. Заместитель главы «Киевводоканала» предупредил об угрозе эпидемиологической катастрофы в случае полной остановки системы водоотведения. При этом речь шла о возможных последствиях длительного прекращения её работы, а не об уже произошедшей аварии.

Кличко призвал киевлян покинуть город из-за масштабного коммунального кризиса
Кличко призвал киевлян покинуть город из-за масштабного коммунального кризиса

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский возложил на Кличко личную ответственность за подготовку Киева к зиме. Соответствующее требование содержалось в опубликованном 31 августа президентском указе. Украинскому мэру поручили обеспечить прохождение отопительного сезона 2026–2027 годов на фоне проблем в энергосистеме страны.

Больше новостей о политической ситуации на Украине и решениях властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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