Нардепы сообщили о вызове Кличко в Раду из-за подготовки Киева к зиме

Мэра Киева Виталия Кличко предложили вызвать в Верховную раду из-за проблем с подготовкой украинской столицы к зиме. С соответствующей инициативой выступила депутат Марьяна Безуглая на фоне перебоев с электричеством и водоснабжением.

Поводом для разбирательства стала ситуация в энергетическом секторе. После ударов по инфраструктуре в нескольких районах города вводились аварийные отключения света, возникли трудности с подачей воды.

Дополнительную обеспокоенность вызвала работа канализации. Заместитель главы «Киевводоканала» предупредил об угрозе эпидемиологической катастрофы в случае полной остановки системы водоотведения. При этом речь шла о возможных последствиях длительного прекращения её работы, а не об уже произошедшей аварии.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский возложил на Кличко личную ответственность за подготовку Киева к зиме. Соответствующее требование содержалось в опубликованном 31 августа президентском указе. Украинскому мэру поручили обеспечить прохождение отопительного сезона 2026–2027 годов на фоне проблем в энергосистеме страны.