Готовы будут только к весне: Киев рискует встретить зиму без света, воды и отопления

Киев не успеет завершить восстановление критически важной инфраструктуры к предстоящей зиме, поскольку поставку и установку необходимого оборудования планируют закончить лишь в конце марта 2027 года. Об этом в интервью УНИАН рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, украинская столица уже столкнулась с последствиями недостаточной подготовки к холодам. В начале октября перебои с электричеством привели к отключениям водоснабжения и остановке городского электротранспорта. При этом у местных властей были время, средства и полномочия для обеспечения жизненно важных объектов резервным питанием.

Омельченко обратил внимание на сроки закупок, опубликованные в системе Prozorro. Согласно документации, оборудование для восстановления коммунальной инфраструктуры, включая системы подачи воды, установят только к концу марта следующего года. Эксперт раскритиковал руководство Киева за затягивание необходимых работ.

«Было время, были деньги у Киевской городской администрации, были функциональные полномочия, обязательства это делать – но не воспользовались и не сделали», — подчеркнул он.

Серьёзной проблемой остаётся и нехватка собственной электрогенерации. По оценке Омельченко, город способен самостоятельно обеспечить лишь 3–4% необходимой мощности, тогда как зимой потребность достигает 2–2,3 ГВт. Установленные распределённые источники дают всего около 65 МВт, поэтому более 95% электроэнергии приходится получать из общей энергосистемы Украины.

Ситуацию осложняют повреждения крупных энергетических объектов, включая ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Даже восстановленные генерирующие мощности не всегда удаётся использовать из-за проблем с высоковольтными линиями и подстанциями. В случае прекращения внешних поставок столичная энергосистема не сможет самостоятельно обеспечить потребителей.

Наиболее уязвимыми с точки зрения теплоснабжения эксперт назвал территории, обслуживаемые крупными теплоэлектроцентралями, в том числе отдельные районы Голосеево и Печерска. При этом точную продолжительность возможных отключений он прогнозировать не берётся. По словам Омельченко, ситуация будет зависеть прежде всего от дальнейших повреждений энергетических объектов и возможностей противовоздушной обороны.