«Всё идёт по пессимистическому сценарию»: В Киеве оценили состояние энергетики

Состояние энергетической системы Киева стало критическим, а предстоящая зима может оказаться для города тяжёлой. Такую оценку дал президент Центра глобалистики «Стратегия XXI», эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.

По его словам, в украинской столице уже фиксировались остановки метро и электротранспорта, вводились экстренные отключения света, возникали проблемы с водоснабжением и канализацией.

«В сумме мы имеем в столице критическое состояние. <...> Можно сказать, что сейчас всё идёт по пессимистическому сценарию», — заявил Гончар в комментарии ТСН.

Гончар также считает, что Киев ждёт сложный зимний период. Он связал свои опасения в том числе с объёмом выполненных работ по подготовке столицы к холодам и напомнил о призыве мэра Виталия Кличко к горожанам, имеющим такую возможность, рассмотреть вариант временного отъезда.

Ранее Life.ru сообщал, что Кличко заявил об ухудшении ситуации со светом и водой в Киеве. По словам мэра, причиной стало повреждение энергетического объекта в Киевской области, после чего возникли дополнительные ограничения электроснабжения столицы. Городские службы также фиксировали перебои с водоснабжением и занимались восстановлением систем.