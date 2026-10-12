По 16 часов без света: В Киеве объяснили, почему украинская энергетика обречена

На Украине не хватает денег и квалифицированных специалистов для восстановления повреждённых энергетических объектов. Об этом изданию LIGA.net заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Абсолютно точно не хватало и стратегически не хватает финансов. Сейчас из-за недостатка финансов не идут расчёты, в том числе за то оборудование, которое должно было бы ехать и в Киев, и в другие города», — рассказал эксперт.

По его словам, часть необходимой техники уже оплачена примерно на 70%, однако местные власти не могут провести оставшиеся платежи и приступить к установке. Харченко утверждает, что мэры городов сейчас пытаются добиться разблокировки финансирования через правительство.

«Есть довольно большое количество оборудования от партнёров, которое на 70% оплачено. Но его не могут финансово закрыть полностью, чтобы установить», — отметил он.

Общий объём необходимых средств эксперт оценил примерно в 20 млрд гривен — это около $445 млн по официальному курсу НБУ на 12 октября. Харченко предупредил, что задержки с финансированием создают дополнительные риски перед зимним сезоном.

Ещё одной проблемой он назвал нехватку кадров. По словам главы центра, дефицит ощущается на всех уровнях — от специалистов, способных организовать ремонтные работы, до сертифицированных электриков.

«Найти сейчас сертифицированных специалистов-электриков невозможно. Это сейчас просто «золотые» люди», — сказал Харченко.

На этом фоне эксперт допустил, что в отдельных районах Киева продолжительность отключений электричества может доходить до 16 часов в сутки. Ранее украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев утверждал, что около 75–80% энергоснабжения столичного региона зависит от Ровенской АЭС. Такой же показатель он называл ещё в январе 2026 года.

Ранее Life.ru писал о дефиците финансирования на Украине, который затрагивает в том числе государственные расходы и восстановление инфраструктуры. В октябре Киев продолжал искать дополнительные источники средств у европейских партнёров.