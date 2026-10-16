Тепло будет не всем: Киев начал отопительный сезон, но не везде

В Киеве с 16 октября стартует отопительный сезон, однако часть Днепровского и Дарницкого районов пока останется без тепла. Причиной стали серьёзные повреждения энергетического объекта, восстановление которого ещё не завершено. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В первую очередь батареи начнут нагреваться в учреждениях социальной сферы. Приоритет отдадут больницам, школам и детским садам, причём подключать здания будут по индивидуальным обращениям их руководителей.

Исключение составляют отдельные территории двух столичных районов, где энергетики продолжают устранять последствия недавнего удара по инфраструктуре. Когда именно там удастся восстановить теплоснабжение, градоначальник не уточнил.

Ранее Life.ru сообщал о потере тремя крупнейшими ТЭЦ Киева возможности вырабатывать электричество. Согласно публикации от 15 октября, речь идёт о ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, из-за чего столица Украины стала сильнее зависеть от поставок энергии из других регионов.