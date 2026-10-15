Три киевские ТЭЦ полностью утратили возможность вырабатывать электричество

Три крупнейшие теплоэлектроцентрали Киева больше не могут вырабатывать электроэнергию, из-за чего украинская столица стала значительно сильнее зависеть от поставок электричества из других регионов. Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда».

Речь идёт о ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкой ТЭЦ, также известной как ТЭЦ-4. Ранее эти станции обеспечивали значительную часть потребностей Киева в электричестве, а их совокупная мощность, по оценкам источников издания, достигала 1,3 ГВт.

Все три объекта вновь подверглись ударам в ночь на 14 октября. При этом, как уточняют журналисты, возможность производить электричество станции утратили ещё до последней атаки.

Теперь Киев вынужден получать больше энергии из других областей через систему высоковольтных линий и подстанций, известную как Киевское энергетическое кольцо. Повреждение его ключевых элементов может привести к серьёзным перебоям в электроснабжении города.

Ситуацию осложняет приближение зимы, когда потребление электричества существенно возрастает. По оценкам, приведённым украинскими СМИ, в наиболее тяжёлом сценарии продолжительность отключений может достигать 20 часов в сутки.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 14 октября российские удары пришлись по всем трём киевским ТЭЦ. Под удар также попали энергетические объекты Киевской области.