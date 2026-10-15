Зима без света: В Киеве допустили отключения электричества на 20 часов в день

Жители Киева могут оставаться без электричества до 20 часов в сутки при самом неблагоприятном развитии ситуации в энергосистеме. Такой прогноз приводит украинское издание «Экономическая правда», рассматривая возможные последствия новых ударов по инфраструктуре на фоне сильных морозов.

Главную угрозу для столицы журналисты связывают с одновременным ростом потребления электроэнергии, похолоданием и повреждением объектов, обеспечивающих её передачу. При таком сочетании даже работающие электростанции в других регионах не смогут гарантировать бесперебойное снабжение Киева.

«Самый сложный сценарий — регулярные массированные удары по ключевым подстанциям и другим элементам энергосистемы на фоне сильных морозов. В таком случае продолжительность ограничений может увеличиться до 20 часов в сутки», — говорится в публикации.

При более благоприятном развитии событий энергетикам удастся оперативно восстанавливать повреждённое оборудование, а новые атаки не вызовут критических разрушений. Тогда продолжительность отключений может составить от восьми до десяти часов ежедневно.

Промежуточный сценарий предполагает, что часть инфраструктуры останется неисправной, а температура воздуха опустится до умеренно морозных значений. В этом случае жители украинской столицы рискуют проводить без электричества от 12 до 16 часов в сутки.

Издание подчёркивает, что реальные масштабы ограничений будут зависеть от характера повреждений, скорости ремонтных работ и объёма доступной электроэнергии. Все три варианта остаются прогнозами, а не утверждёнными графиками отключений.

Ранее Life.ru сообщал о нехватке средств и специалистов для восстановления украинской энергосистемы. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко оценил потребность в финансировании примерно в 20 миллиардов гривен. По его словам, в стране также остро не хватает квалифицированных электриков, что осложняет ремонт повреждённых объектов.